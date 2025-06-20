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19:31, 20 июня 2025Наука и техника

Совершен революционный прорыв в ветеринарии

Regen Ther: Создан новый метод получения стволовых клеток для ветеринарии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Komsan Loonprom / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Японии нашли, как вырастить сильные и долго живущие стволовые клетки для лечения собак — из обычной мочи. Это открытие может помочь развить новые методы лечения травм, воспалений и болезней как у животных, так и у людей. Работа опубликована в журнале Regenerative Therapy.

Обычно для терапии используют мезенхимальные стволовые клетки (MSC), но клетки от доноров быстро стареют и не всегда работают одинаково. В новом исследовании ученые сначала создали универсальные стволовые клетки (iPSC) из клеток собачьей мочи, а потом превратили их в лечебные MSC.

Они протестировали два пути: через мезодерму (зародышевый листок, из которого формируются ткани) и через эктодерму — а точнее, через нервный гребень, из которого формируется нервная и соединительная ткань. Оказалось, что лучший результат дает метод через нервный гребень — он позволяет получить клетки, которые дольше сохраняют активность и лучше работают. Особенно хорошо себя показали клетки, полученные из мочи: они делились до 13 поколений и имели нужные маркеры.

По словам автора исследования, разработанный метод открывает новые возможности для развития регенеративной медицины в ветеринарии. В дальнейшем планируется изучить иммуномодулирующие и лечебные свойства полученных клеток для применения в клиниках.

Ранее ученые показали, что контакт с домашними животными в раннем детстве может снижать риск развития аллергий. Новое исследование раскрыло механизм такого эффекта, связывая его с изменением активности иммунных генов у детей.

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