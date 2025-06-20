Стала известна возможная причина исчезновения неандертальцев

Sci Adv: Неандертальцы могли исчезнуть из-за космической радиации

Ученые из Мичиганского университета предположили, что ослабление магнитного поля Земли около 41 тысячи лет назад могло стать одной из причин исчезновения неандертальцев. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

В этот период, известный как Лашампское событие, уровень космической и ультрафиолетовой радиации на поверхности планеты значительно вырос, что могло негативно повлиять на древних людей. По мнению автора работы, космическая радиация достигала опасных значений, что делало неандертальцев уязвимыми. В то же время Homo sapiens благодаря использованию плотной одежды могли лучше адаптироваться к этим условиям.

Однако археологические данные вызывают сомнения в этой версии. Инструменты для обработки шкур обнаружены на стоянках неандертальцев, что говорит о наличии у них средств защиты от холода и солнца задолго до Лашампского события. Генетические исследования подтверждают, что люди начали носить одежду значительно раньше.

Кроме того, исчезновение неандертальцев, скорее всего, было постепенным процессом, связанным с конкуренцией с Homo sapiens и частичной ассимиляцией, а не результатом резкого катастрофического события. В ДНК современных людей по-прежнему сохраняются гены неандертальцев, что указывает на смешение видов. Таким образом, хотя влияние геомагнитных изменений на судьбу неандертальцев не исключено, эта гипотеза требует дальнейшего изучения.

Ранее археологи предполагали, что неандертальцы и Homo sapiens существовали отдельно, но новые находки в пещере Тиншемет доказывают их тесное взаимодействие.