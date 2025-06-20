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08:29, 20 июня 2025Бывший СССР

Стали известны подробности удара ВС России по зданию администрации в Херсоне

Сальдо: В здании администрации в Херсоне был уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал подробности удара Вооруженных сил (ВС) России по зданию администрации в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, там находился пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Сальдо заявил о его уничтожении.

Губернатор уточнил, что ликвидированы также были зарубежные советники, наемники и офицерский состав Вооруженных сил Украины.

5 июня Российская армия нанесла авиаудар по зданию украинской администрации Херсонской области. После взрыва от здания оторвался флаг Украины, а также щит с гербом.

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