Стали известны подробности удара ВС России по зданию администрации в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал подробности удара Вооруженных сил (ВС) России по зданию администрации в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, там находился пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Сальдо заявил о его уничтожении.
Губернатор уточнил, что ликвидированы также были зарубежные советники, наемники и офицерский состав Вооруженных сил Украины.
5 июня Российская армия нанесла авиаудар по зданию украинской администрации Херсонской области. После взрыва от здания оторвался флаг Украины, а также щит с гербом.