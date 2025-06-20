Стало известно о попытках Европы переубедить Трампа вступать в войну против Ирана

Politico: Европа дает Трампу время передумать вступать в войну против Ирана

С помощью переговоров в Женеве Европа стремится дать президенту США Дональду Трампу время передумать втягиваться в войну против Ирана. Об этом сообщает пишет Politico.

Отмечается, что европейские чиновники в частном порядке надеются дать американскому лидеру возможность свернуть с его нынешнего пути к военным действиям. «Есть что-то, что сдерживает Трампа», — заявил европейский дипломат в беседе с изданием.

По его словам, глава Белого дома сказал, что Соединенные Штаты готовы присоединиться к военным ударам Израиля, но «ничего не происходит — здесь есть возможность».

Накануне стало известно, что американский лидер утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации. При этом Трамп пока не давал приказа атаковать на случай, если Тегеран примет решение отказаться от ядерной программы.