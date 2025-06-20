Светлана Лобода спела на камеру в прозрачном комбинезоне

Украинская певица Светлана Лобода спела на камеру в откровенном наряде. Ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,9 миллиона подписчиков.

42-летняя знаменитость разместила видео, на котором предстала в черном облегающем комбинезоне с прозрачными вставками, оголяющими тело. Помимо этого, звезда надела широкополую соломенную шляпу и ботильоны на каблуках. Образ завершил браслет в виде змеи серебряного оттенка.

Ранее Лобода снялась в крошечном топе на видео. При этом исполнительница продемонстрировала глубокое декольте. На кадрах было видно, что звезда позировала в гримерной комнате.