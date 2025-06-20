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13:28, 20 июня 2025Забота о себе

Редкая болезнь изуродовала лицо 27-летнего мужчины

Metropoles: В Бразилии архитектору Заве удалили челюсть из-за рабдомиосаркомы
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: @razoesparaacreditar

В Бразилии у архитектора Фабио Завы врачи в детстве диагностировали редкий тип рака — рабдомиосаркому. Эта болезнь изуродовала его лицо, пишет издание Metropoles.

Данный вид рака обычно поражает детей, а не взрослых. Причем дает о себе знать он в первую очередь сильными болями. Именно с этим симптомом родители Завы привели его в больницу.

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Изначально бразилец думал, что дискомфорт в челюсти является следствием проблем с зубами, но биопсия показала, что это рабдомиосаркома. Врачи смогли вывести пациента в ремиссию, но для этого ему, помимо стандартной химиотерапии, пришлось удалить нижнюю челюсть.

Только сейчас, уже в возрасте 27 лет, мужчина намерен сделать реконструкцию челюсти. Ему решил помочь один из местных хирургов. Врача тронула история Завы, который открыл сбор денег, но не смог собрать нужную сумму.

Ранее онколог Максим Сецко назвал неочевидные признаки рака груди. По его словам, данное заболевание проявляется выделениями из соска.

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