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22:44, 20 июня 2025Бывший СССР

В Британии раскрыли план Зеленского по ускорению мобилизации

FT: Зеленский назначил нового командующего с целью ускорения мобилизации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками, чтобы ускорить мобилизацию. Об этом сообщает британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что кадровые перестановки связаны с острой нехваткой новобранцев. «При помощи рокировок в высшем военном руководстве Киев рассчитывает ускорить мобилизацию», — пишет газета.

Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал Геннадий Шаповалов. Ранее эту должность занимал генерал Михаил Драпатый, однако он подал в отставку после ракетного удара по одному из учебных подразделений, в результате которого были уничтожены 12 военнослужащих. Он объяснил, что это было осознанное решение, продиктованное личным ощущением ответственности.

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