В Госдуме заявили о большом количестве обращений о пропавших без вести военных

Депутат Иванов заявил о большом количестве обращений о пропавших бойцах ВС РФ

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил о большом количестве обращений с вопросами о пропавших без вести и не выживших бойцах Вооруженных сил России. Об этом парламентарий написал в Telegram.

О каком количестве обращений идет речь, депутат не уточнил.

По словам депутата, из-за наплыва обращений о военных он отметил два законопроекта — об упрощении вступления в наследство и об отмене уплаты госпошлины для обращения родных бойцов в суд для признания военных без вести пропавшими.

Ранее стало известно о пропаже на СВО известного российского предпринимателя.