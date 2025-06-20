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14:57, 20 июня 2025Россия

В Госдуме заявили о большом количестве обращений о пропавших без вести военных

Депутат Иванов заявил о большом количестве обращений о пропавших бойцах ВС РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил о большом количестве обращений с вопросами о пропавших без вести и не выживших бойцах Вооруженных сил России. Об этом парламентарий написал в Telegram.

О каком количестве обращений идет речь, депутат не уточнил.

По словам депутата, из-за наплыва обращений о военных он отметил два законопроекта — об упрощении вступления в наследство и об отмене уплаты госпошлины для обращения родных бойцов в суд для признания военных без вести пропавшими.

Ранее стало известно о пропаже на СВО известного российского предпринимателя.

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