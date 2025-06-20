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03:22, 20 июня 2025Мир

В Иране предотвратили покушение на министра иностранных дел

В Иране предотвратили покушение на министра иностранных дел Аракчи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В Иране предотвратили покушение на министра иностранных дел страны Аббаса Аракчи. Об этом в соцсети X сообщил советник главы МИД Исламской республики Мохаммад Хоссейн Ранджбаран.

Он утверждает, что этот инцидент произошел несколько дней назад в Тегеране. «Если бы не меры безопасности неизвестных солдат родины, возможно, был бы осуществлен большой израильский заговор, который, слава Богу, провалился», — написал дипломат. Какие-либо обстоятельства покушения не раскрываются.

После начала конфликта с Израилем Аббас Аракчи несколько раз проводил прямые телефонные переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Среди прочего, он заявил, что что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки.

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