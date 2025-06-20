В Кремле раскрыли последствия эскалации конфликта Ирана и Израиля

Песков: Эскалация конфликта Ирана и Израиля чревата вовлечением новых участников

Эскалация конфликта Ирана и Израиля чревата вовлечением новых участников и расширением его географии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Красные линии должны быть прежде всего у стран региона. Потому что этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны. Та война, которую мы наблюдаем, чревата разрастанием географии, вовлечением новых участников и непредсказуемыми последствиями», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия в связи с этим «чрезвычайно обеспокоена», так как Ближний Восток начинается недалеко от ее границ. Он добавил, что конфликт негативно влияет на мировую экономику и энергетические рынки, представляя опасность.

Ранее Песков заявил, что возможный удар США по Ирану приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.