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11:50, 20 июня 2025Мир

В Кремле раскрыли последствия эскалации конфликта Ирана и Израиля

Песков: Эскалация конфликта Ирана и Израиля чревата вовлечением новых участников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Pool / Reuters

Эскалация конфликта Ирана и Израиля чревата вовлечением новых участников и расширением его географии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Красные линии должны быть прежде всего у стран региона. Потому что этот регион сейчас погружается в пучину нестабильности и войны. Та война, которую мы наблюдаем, чревата разрастанием географии, вовлечением новых участников и непредсказуемыми последствиями», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия в связи с этим «чрезвычайно обеспокоена», так как Ближний Восток начинается недалеко от ее границ. Он добавил, что конфликт негативно влияет на мировую экономику и энергетические рынки, представляя опасность.

Ранее Песков заявил, что возможный удар США по Ирану приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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