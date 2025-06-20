В Кремле рассказали об особенности разговоров об урегулировании конфликта

Песков: Разговоры об урегулировании конфликта не могут быть публичными

Разговоры об урегулировании конфликта на Украине не могут осуществляться в публичной плоскости, они должны идти в режиме тишины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно же, эти разговоры не могут осуществляться в публичной плоскости. Мы никогда не были и не будем сторонниками такой, знаете, мегафонной дипломатии, тем более в настолько сложных субстанциях, как украинское урегулирование. Разговоры должны вестись в полной тишине», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что новые переговоры России и Украины в Стамбуле позволят продолжить движение в сторону мирного урегулирования. Парламентарий добавила, что главным итогом следующей встречи может стать новая договоренность об обмене пленными.

До этого Песков сообщил, что Москва не будет упускать преимущество перед Киевом. Он добавил, что РФ не собирается использовать прекращение огня в свою пользу.