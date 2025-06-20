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11:56, 20 июня 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали об особенности разговоров об урегулировании конфликта

Песков: Разговоры об урегулировании конфликта не могут быть публичными
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПереговоры в Стамбуле
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Разговоры об урегулировании конфликта на Украине не могут осуществляться в публичной плоскости, они должны идти в режиме тишины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно же, эти разговоры не могут осуществляться в публичной плоскости. Мы никогда не были и не будем сторонниками такой, знаете, мегафонной дипломатии, тем более в настолько сложных субстанциях, как украинское урегулирование. Разговоры должны вестись в полной тишине», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что новые переговоры России и Украины в Стамбуле позволят продолжить движение в сторону мирного урегулирования. Парламентарий добавила, что главным итогом следующей встречи может стать новая договоренность об обмене пленными.

До этого Песков сообщил, что Москва не будет упускать преимущество перед Киевом. Он добавил, что РФ не собирается использовать прекращение огня в свою пользу.

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