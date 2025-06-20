В России высказались об ожиданиях от новых переговоров с Украиной

Депутат Журова: Переговоры в Стамбуле могут помочь обменяться пленными

Новые переговоры России и Украины в Стамбуле позволят продолжить движение в сторону мирного урегулирования, а также договориться о новых обменах пленными. Такими ожиданиями в разговоре с «Лентой.ру» поделилась депутат Госдумы Светлана Журова.

«Процесс мирного соглашения или даже перемирия очень непростой с юридической точки зрения. Кроме того, у нас есть ряд обоюдных претензий, из-за которых Украина блокирует все наши мирные предложения и соглашения. А юридическая чистота здесь должна быть абсолютной. Так что двигаемся шаг за шагом», — объяснила политик.

Он добавила, что главным итогом новой встречи может стать новая договоренность об обмене пленными — это было бы важным достижением для семей с обеих сторон.

«Обмены — это то, что можно сделать здесь и сразу, — сказала Журова. — Мы понимаем, что люди очень хотят скорее увидеть своих близких. Так что с человеческой точки зрения такие переговоры очень правильные».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что делегация России готова приехать в Стамбул после 22 июня на переговоры с Украиной. По ее словам, делегация от Москвы будет в ранее утвержденном составе.