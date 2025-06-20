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10:55, 20 июня 2025Мир

В Кремле высказались о политическом убежище для Илона Маска

Песков не стал комментировать рассуждения о политическом убежище для Маска
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать рассуждения о политическом убежище для американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщает ТАСС.

«Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска, перед тем как что-то комментировать», — сказал он.

Как уточняется, появилась информация, что в Министерство иностранных дел России якобы поступило предложения предоставить американскому предпринимателю политическое убежище.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов высказался о конфликте между Маском и главой США Дональдом Трампом. По его мнению, в ссоре виноват бизнесмен, поскольку вспылил первым.

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