В Кремле высказались о политическом убежище для Илона Маска

Песков не стал комментировать рассуждения о политическом убежище для Маска

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать рассуждения о политическом убежище для американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщает ТАСС.

«Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска, перед тем как что-то комментировать», — сказал он.

Как уточняется, появилась информация, что в Министерство иностранных дел России якобы поступило предложения предоставить американскому предпринимателю политическое убежище.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов высказался о конфликте между Маском и главой США Дональдом Трампом. По его мнению, в ссоре виноват бизнесмен, поскольку вспылил первым.