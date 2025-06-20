В Одессе сообщили об активных ударах российских БПЛА-камикадзе

Военблогер Романов: Жители Одессы сообщают об активных ударах БПЛА ВС России

Жители Одессы сообщают об активных ударах беспилотников-камикадзе Вооруженных сил (ВС) России. На это в своем Telegram-канале обратил внимание военный блогер Владимир Романов.

«Часть БПЛА сбито ПВО ВС Украины, в результате чего произошли падения на гражданские объекты», — уточнил он.

Романов добавил, что удары также фиксируются в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили склад дронов, на местоположение которого своей публикацией указал украинский волонтер Сергей Притула. Отмечается, что беспилотники хранились в одном из ангаров Национального авиационного института Украины в Киеве.