В Раде назвали позором отказ министра обороны отчитываться перед обществом

Нардеп Гончаренко назвал позором отказ Умерова отчитаться о ситуации на фронте

Народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал позором отказ министра обороны Рустема Умерова отчитаться о ситуации на фронте. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«Это позор. Министр воюющей страны не может прийти в парламент отчитаться, когда есть куча вопросов в обществе», — заявил парламентарий.

Гончаренко отметил, что ситуация с защитными сооружениями «просто позорна». Кроме того, нардепу ответили в правительстве Украины тем, что не было конкретного времени для визита Умерова в Раду.

Ранее Алексей Гончаренко писал, что Рустем Умеров не явился на заседание Верховной Рады 19 июня. Там он должен был отчитаться о состоянии фортификационных укреплений в Сумской области.