В регионе России ввели наказание за публикацию данных о последствиях атак беспилотников

В Липецкой области ввели штрафы за публикацию результатов атак дронов

Власти Липецкой области установили наказание за публикацию данных о последствиях атак беспилотников. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

Теперь за обнародование текстовых сообщений, фото- и видеоматериалов гражданам грозит штраф до 30 тысяч рублей. Для организаций максимальный размер наказания ограничен штрафом в 300 тысяч рублей.

Введение штрафов власти региона объяснили необходимостью ограничить распространение данных, которые могут быть использованы противником.

Ранее штрафы за публикацию последствий прилетов ввели еще в 12 регионах России. Речь идет об Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Ленинградской, Тверской, Калужской и Тульской областях, а также Республике Адыгея, Республике Калмыкия и Санкт-Петербурге. Размер штрафов за нарушение варьируется от одной до 200 тысяч рублей.