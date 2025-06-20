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12:10, 20 июня 2025Россия

В регионе России ввели наказание за публикацию данных о последствиях атак беспилотников

В Липецкой области ввели штрафы за публикацию результатов атак дронов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Власти Липецкой области установили наказание за публикацию данных о последствиях атак беспилотников. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

Теперь за обнародование текстовых сообщений, фото- и видеоматериалов гражданам грозит штраф до 30 тысяч рублей. Для организаций максимальный размер наказания ограничен штрафом в 300 тысяч рублей.

Введение штрафов власти региона объяснили необходимостью ограничить распространение данных, которые могут быть использованы противником.

Ранее штрафы за публикацию последствий прилетов ввели еще в 12 регионах России. Речь идет об Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Ленинградской, Тверской, Калужской и Тульской областях, а также Республике Адыгея, Республике Калмыкия и Санкт-Петербурге. Размер штрафов за нарушение варьируется от одной до 200 тысяч рублей.

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