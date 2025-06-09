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01:45, 9 июня 2025Россия

В российских регионах начали штрафовать за публикацию прилетов БПЛА

«Ъ»: В 12 российских регионах начали штрафовать за публикацию прилетов БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти некоторых российских регионов стали привлекать к ответственности местных жителей, которые выкладывают в сеть последствия ударов украинских БПЛА. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, в настоящее время административные штрафы вводятся в 12 регионах России. Речь идет об Астраханской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Ленинградской, Тверской, Калужской и Тульской областях, а также Республике Адыгея, Республике Калмыкия и Санкт-Петербурге.

По данным издания, размер штрафов за нарушение варьируется от одной до 200 тысяч рублей.

Ранее БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. До этого ВСУ нанесли удар по подстанции «Рыльск». В результате нарушения работы объекта света лишились Рыльский район, а также частично Глушковский и Кореневский районы Курской области.

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