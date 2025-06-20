В России объяснили реакцию Украины на иск об энергоблокаде Крыма

Депутат Чепа: России нужно готовить больше исков к Украине

Украинским властям было бы трудно оспорить иск Крыма об энергоблокаде, потому что их действия были слишком очевидны, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Украина решила не оспаривать иски об энергетической и водной блокаде полуострова. Крым в перспективе намерен истребовать от Киева причиненный ущерб после окончания специальной военной операции.

Депутат предположил, что украинская сторона также подготовит к России немало встречных исков. По его мнению, республика не собирается возмещать Крыму причиненный ущерб, но, несмотря на это, таких требований к ней нужно предъявлять больше.

«Я думаю, здесь понятно: надо больше таких исков готовить. Подобные действия в том числе фиксируют правонарушения, совершаемые Украиной, поэтому это абсолютно правильная работа, которую нужно серьезно поддерживать», — считает Чепа.

В августе 2024 года сообщалось, что Арбитражный суд Крыма взыскал 180 миллионов рублей по искам об убытках из-за водной блокады. Инициаторами исков стали два местных общества с ограниченной ответственностью, понесших многомиллионные убытки.