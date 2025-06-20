Украина отказалась оспорить иски о блокаде Крыма

Константинов: Украина не стала оспаривать иски об энергоблокаде Крыма

Украинская сторона решила не оспаривать иски об энергетической и водной блокаде Крыма. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, был проведен колоссальный объем работы, однако готовятся и новые иски. Как подчеркнул Константинов, Крым в перспективе намерен истребовать от Украины причиненный ущерб после окончания специальной военной операции. Глава парламента заявил, что если простить сейчас, то удар «получишь в следующий раз».

В августе 2024 года сообщалось, Арбитражный суд Крыма взыскал 180 млн рублей по искам об убытках из-за водной блокады. Инициаторами исков стали два местных общества с ограниченной ответственностью, понесших многомиллионные убытки. К тому же крымский арбитраж полностью удовлетворил иск взыскании компенсации ущерба, причиненного в результате энергетической блокады полуострова. По результатам его рассмотрения Украина обязана оплатить убытки, превышающие 3,15 триллиона рублей.