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00:33, 20 июня 2025Экономика

В России оценили последствия прекращения транзита газа через Украину

Новак: Россия не проиграла от прекращения транзита газа через Украину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия не проиграла от прекращения транзита газа через Украину, так как нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Так последствия остановки транзита оценил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

«Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок СПГ в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года», — сказал он.

Политик подчеркнул, что прекращение транзита газа через украинскую территорию ударило больше по Европе, которая вынуждена отказываться от «более дешевого и стабильного в поставках» газа и переплачивать за СПГ.

Ранее третья страна Евросоюза предложила возобновить импорт российского газа в случае прекращения боевых действий на Украине. После Венгрии и Словакии такое предложение внесла Австрия.

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