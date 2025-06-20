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03:09, 20 июня 2025Мир

В Швейцарии предрекли Украине катастрофу из-за США

NZZ: Украине грозит катастрофа из-за прекращения помощи со стороны США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украину ждет катастрофа в случае прекращения военной и финансовой помощи со стороны США. Об этом предупреждает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

«Статистика, опубликованная ранее на этой неделе Кильским институтом мировой экономики, показывает, что американцы — долгое время самые главные сторонники украинцев — совершили разворот», — пишет издание.

Как указывается в статье, последний пакет военной помощи Вашингтон выделил Киеву в январе текущего года. Европейские страны, в свою очередь, удвоили поддержку Украины, однако они все равно не смогут компенсировать американскую помощь, отмечает NZZ.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил о решении страны сократить помощь Украине в 2026 году, поскольку действующие власти выступают за мирное урегулирование конфликта.

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