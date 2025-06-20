Боец ВСУ Карпюк: ПВО Украины не может противостоять беспилотным системам России

Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не способна противостоять российским беспилотным системам. Такое признание сделал военнослужащий 59-й бригады сил беспилотных систем Украины Александр Карпюк в эфире Radio NV.

«У нас же нет системы. Это, кстати, я считаю, что большая претензия и к главнокомандующему ВСУ», — отметил Карпюк.

Он добавил, что Киеву бессмысленно использовать дорогостоящие ракеты для систем ПВО, поскольку российские системы, в том числе дроны, намного более эффективны, а противодействовать им Вооруженные силы Украины (ВСУ) сейчас не в состоянии из-за сильного разрыва в производстве. Ситуация может обернуться катастрофой, предупредил украинский военный.

«Если те же самые люди будут дальше отвечать за эту функцию, я думаю, что у нас будут очень плохие дела», — резюмировал он.

Ранее представитель Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские истребители по своим характеристикам превосходят поставленные Киеву западные самолеты F-16. Он отметил, что современные российские самолеты также значительно превосходят советские МиГ-29 и Су-27, которые находятся на вооружении украинской армии.