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01:38, 20 июня 2025Россия

Вице-губернатора Ленинградской области нашли застреленным в его доме. Следствие считает произошедшее несчастным случаем

Вице-губернатора Ленинградской области Петрова нашли мертвым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Вице-губернатора Ленинградской области Игоря Петрова нашли застреленным в загородном доме. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Тело 65-летнего политика с огнестрельным ранением было обнаружено в деревне Юкки Всеволожского района. Эксперты осмотрели место происшествия, следов взлома и борьбы обнаружено не было.

В качестве основной версии следователи рассматривают несчастный случай. Петров мог получить несовместимое с жизнью ранение во время чистки оружия.

Позднее правительство Ленобласти подтвердило гибель вице-губернатора. В некрологе его назвали «незаурядным человеком, большим руководителем, настоящим ленинградцем».

Петров занимался проблемами в Ленобласти с 2005 года

Игорь Петров в 1997 году работал на должности заместителя начальника управления Госсвязьнадзора по Петербургу и Ленинградской области, в 2001-м стал генеральным директором ЗАО «Радиотелекоммуникационная компания». С 2005 года он пошел в политику, побывав главой муниципального образования, депутатом, председателем Совета депутатов Юкковского сельского поселения, депутатом Всеволожского муниципального района Ленобласти.

С октября 2016 года по декабрь 2017-го Петров занимал пост управляющего делами правительства области. Спустя год он перешел на должность вице-губернатора Ленинградской области и руководителя аппарата губернатора и правительства региона.

В декабре 2024 года Петров был назначен представителем губернатора в Заксобрании Ленобласти. Он отвечал за взаимодействие с депутатским корпусом и наблюдение за голосованием по проектам главы региона в областном парламенте.

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