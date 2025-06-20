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01:27, 20 июня 2025Мир

Во двор дома норвежского посла в Израиле бросили гранату

В дом посла Норвегии в Израиле Сальвага бросили гранату, никто не пострадал
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sven Verweij / Unsplash

Во двор дома посла Норвегии в Израиле Эгиля Сальвага бросили гранату. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильского министра иностранных дел Гидеона Саара.

Инцидент произошел вечером в четверг, 19 июня. Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал, однако было повреждено имущество.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по штаб-квартире «Моссада», в ходе которого было ликвидировано значительное число высокопоставленных офицеров. Позднее стало известно, что при ударе Тегеран применил тяжелую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) Sejil («Саджиль»).

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