Во двор дома норвежского посла в Израиле бросили гранату

Во двор дома посла Норвегии в Израиле Эгиля Сальвага бросили гранату. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильского министра иностранных дел Гидеона Саара.
Инцидент произошел вечером в четверг, 19 июня. Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал, однако было повреждено имущество.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по штаб-квартире «Моссада», в ходе которого было ликвидировано значительное число высокопоставленных офицеров. Позднее стало известно, что при ударе Тегеран применил тяжелую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) Sejil («Саджиль»).