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08:48, 20 июня 2025Бывший СССР

ВС России расширили зону контроля на краснолиманском направлении

Марочко: ВС России расширили зону контроля на краснолиманском направлении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России расширили зону контроля на краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный аналитик Андрей Марочко в Telegram-канале.

По его словам, российские военнослужащие взяли под огневой контроль участок прибрежной зоны реки Желобки протяженностью более 3,5 километров на участке Колодези-Мирное. Также ВС России улучшили тактическое положение северо-западнее населенного пункта Колодези: заняты новые рубежи и позиции.

Ранее Марочко рассказал, что российские войска продвинулись в Часовом Яре. Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают серьезное сопротивление, выводя в бой мобилизованных военнослужащих.

До этого Марочко рассказал о борьбе российских военных с «лисьими норами» ВСУ. В таких норах, по его словам, укрываются по 2-3 военных, периодически открывающих огонь по российским военнослужащим.

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