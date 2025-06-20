Захарова предупредила о ядерной угрозе над Каспием

Захарова: Над Каспийским регионом нависла ядерная угроза

Россия делает все возможное, чтобы вернуть ситуацию вокруг Ирана и Израиля в переговорное русло, поскольку над Каспийским регионом нависла ядерная угроза. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Мы призываем и делаем все, чтобы вернуть это в русло переговоров, понимая, какая физическая угроза нависла над всем регионом, к которому мы тоже принадлежим. Там Каспий. Каспий — это не только Иран. Каспий — это несколько государств, в том числе и наша страна. Для нас это имеет прямое значение», — сказала она.

При этом Захарова напомнила о катастрофе на АЭС «Фукусима» в Японии, подчеркнув, что даже локальные события могут иметь трансграничные последствия.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности России выступить посредником в урегулировании ирано-израильского конфликта. Он напомнил, что на столе по-прежнему остаются предложения, изложенные президентом России Владимиром Путиным в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом.