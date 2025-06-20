Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:31, 20 июня 2025Из жизни

Женщину привязали к дереву за долг в размере 72 тысяч рублей

India Today: В Индии ростовщик привязал к дереву жену должника
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Mark Harpur / Unsplash

В штате Андхра-Прадеш Индии ростовщик напал на жену должника и привязал ее к дереву. Об этом сообщает издание India Today.

Около трех лет назад муж пострадавшей занял 80 тысяч рупий (72 тысячи рублей) у мужчины по имени Муниканнаппа. Он не успел отдать долги в срок, поэтому семье пришлось уехать из деревни и скрываться от кредитора.

Когда женщина вернулась, чтобы забрать экзаменационные свидетельства детей, столкнулась с ростовщиком. Тот заметил ее, избил и привязал к дереву. Также мужчина напал на прохожих, пытавшихся заступиться за индианку.

Материалы по теме:
Убийство по-канадски. В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Убийство по-канадски.В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
22 мая 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

Ее спасли сотрудники полиции, которых привели очевидцы.

Ранее сообщалось, что школьники в индийском штате Джаркханд привязали к дереву и избили учителя математики и администратора школы. Им не понравились оценки за экзамен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вице-губернатора Ленинградской области нашли застреленным в его доме. Следствие считает произошедшее несчастным случаем

    Женщину привязали к дереву за долг в размере 72 тысяч рублей

    Россияне побывали в Токио и описали город словами «абсурдная чистота»

    Министр обороны Британии заявил об «окне» для решения по Ирану

    В Иране предотвратили покушение на министра иностранных дел

    Политолог объяснил нежелание Трампа торопиться с решением об ударах по Ирану

    В Швейцарии предрекли Украине катастрофу из-за США

    Полицейский решил усмирить 90-летнюю женщину шокером и попал под суд

    Экс-конгрессмен заподозрил Нетаньяху в попытке вовлечь США в войну

    Стал известен страх Трампа в отношении Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости