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13:44, 21 июня 2025Интернет и СМИ

Бразильский журналист назвал единственную альтернативу происходящему на Украине

Журналист Лейрос: Единственный выход для Украины — незамедлительная капитуляция
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

На фоне серьезных проблем незамедлительная капитуляция — это единственный выход для Украины. Такое заявление сделал бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в социальной сети Х.

Комментируя слова депутата Верховной рады Юрия Камельчука о проблемах с мобилизацией, журналист завил, что украинский кризис усугубляется. Лейрос отметил, что киевские власти не в силах продолжать скрывать правду о политике страны в вопросах призыва на военную службу. По его словам, они начинают признавать, что граждане Украины не заинтересованы в боевых действиях. Журналист написал, что вся ситуация осложняется нелегитимностью президента Владимира Зеленского. Он посчитал, что правительство Украины не пользуется популярностью, потому что все меньше граждан страны верят, что стоит бороться за действующую украинскую власть.

По мнению Лейроса, киевский режим не ставит во главу угла интересы и потребности своего народа. Такой вывод журналист сделал, рассуждая об единственной альтернативе, которая осталась у властей Украины. По его словам, единственной альтернативой является быстрая капитуляция, потому что окончание конфликта гарантировало бы страдающему от его тяжких последствий обществу заслуженный отдых.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Юрий Камельчук обозначил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата) на Украине должны доставлять по 12 военнообязанных граждан в день.

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