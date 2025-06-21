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06:37, 21 июня 2025Бывший СССР

Дед главкома ВСУ Сырского участвовал в Демянской операции во время ВОВ

Дед главкома ВСУ Сырского Прокопий участвовал в Демянской операции во время ВОВ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Дед главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского выжил в Демянской операции и воевал до конца Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на архивы.

Отмечается, что Прокопий Сырский участвовал в Демянской операции, в ходе которой немецкие войска попали в котел и потерпели одно из первых крупных поражений. Тогда немецкие войска потеряли в окружении до 90 тысяч человек.

Впоследствии деда главкома ВСУ наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» и орденом Красной Звезды после завершения войны.

Ранее народный депутат Украины Марьяна Безуглая сообщила, что у Александра Сырского среди военных существует прозвище «Сырок». «Это, пожалуй, от какого-то чудесного творожка в шоколаде, с соблазнительным, вдохновляющим на подвиги фруктовым ароматом. Оттуда же, да?» — риторически спросила нардеп.

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