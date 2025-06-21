Израиль ударил по элитным ВС Ирана

Tasnim: Израиль ликвидировал пять военнослужащих КСИР

Израиль ударил по иранскому городу Хорремабад, в результате ликвидированы пять военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС). Об этом сообщает Tasnim.

«Пять членов КСИР не стало в Хорремабаде провинции Лурестан в результате израильской агрессии сегодня утром. Ими стали мученики Саджад Мадхани, Хамид Агаи, Самад Лорестани, Аббас Шарафи и Алиреза Сабзипур», — передает агентство.

Ранее стало известно, что бомбардировщики B-2 Военно-воздушных сил (ВВС) США вылетели с базы в Миссури. Отмечается, что это именно те самолеты, которые нужны для удара по иранскому ядерному объекту Фордо.

19 июня телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по объекту в Фордо, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия в кратчайшие сроки.