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11:31, 21 июня 2025Россия

Мединский напомнил Киеву о «предъявленных» нацистами «расстрелянных НКВД» поляках в Катыни

Мединский: Слова о якобы подмене тел переданных солдат ВСУ повторяют Геббельса
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктория Ламзина / Росконгресс

Публикации в украинских СМИ о том, что Москва в ходе передачи Киеву более шести тысяч тел погибших военных ВСУ якобы подменяет их тела российскими напоминают о деятельности нацистских пропагандистов в годы Второй мировой войны. Об этом заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, сообщает в субботу, 21 июня, ТАСС.

«Этот прием не нов. Сотрудники [рейхсминистра пропаганды нацистской Германии Йозефа] Геббельса примерно так же "предъявляли общественности" выкопанные спустя несколько лет из земли тела "расстрелянных НКВД" поляков в Катыни с хорошо читающимися военными билетами в карманах и номерами газет за те дни, в которые-де произошли казни. При этом неистлевшими и с нужными датами», — напомнил Мединский.

Представитель президента подчеркнул, что Россия выполняет все договоренности о передаче тел. По его данным, Украине переданы 6 060 погибших военных ВСУ, Киев вернул останки 78 солдат Вооруженных сил России.

«Пропорции комментировать не будем. Каждая смерть — трагедия», — резюмировал Мединский.

Министерство обороны России 16 июня сообщило о завершении передачи украинской стороне свыше шести тысяч тел солдат ВСУ. В ответ Москва получила останки 78 российских бойцов. Позже президент Владимир Путин заявил о готовности вернуть Киеву еще более трех тысяч погибших украинских военных.

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