Мединский высказался о преимуществах своего образования на переговорах с Украиной

Мединский: Знание истории помогает на переговорах с Украиной

На переговорах с Украиной преимуществом является хорошее образование и хорошее знание истории, заявил в интервью Марине Ким глава российской делегации для контактов с Киевом Владимир Мединский.

По его словам, некоторые события можно с некоторой долей вероятности предугадать, учитывая исторический опыт. Хоть история никогда не повторяется дословно, предположить ход событий можно, «просто исходя из человеческой природы, из законов повторения, которые мы наблюдаем, которые неоднократно описывались разного рода философами и историками», уточнил глава делегации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу России о проведении нового раунда переговоров попыткой отсрочить экономические санкции. «А мы будем действительно в сложной ситуации выбора — продолжать вот так или идти по другому направлению», — отметил политик.