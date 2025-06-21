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12:52, 21 июня 2025Силовые структуры

На Кубани пресекли работу сети подпольных табачных фабрик

На Кубани правоохранители пресекли работу сети подпольных табачных фабрик
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Правоохранители из ФСБ и МВД пресекли работу сети крупных подпольных фабрик по производству контрафактной табачной продукции. Общая стоимость изъятого превышает 1 миллиард рублей, рассказали журналистам в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю, сообщает в субботу, 21 июня, ТАСС.

Производственные площадки, частично организованные под землей, располагались на территории города Краснодара, а также в станицах Васюринской и Роговской. По информации правоохранителей, они работали около двух лет.

«Объемы изъятой продукции и арестованного имущества — 3,5 миллиона пачек сигарет, 10 тысяч тонн табака и опасных компонентов, качество которых вызывает сомнение. Общая стоимость — более 1 миллиарда рублей», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве особо отметили, что нелегального бизнеса таких крупных размеров в Краснодарском крае ранее не отмечалось.

В мае сообщалось, что Ленинградский суд Калининграда приговорил к 9,5 года лишения свободы бывшего депутата областной думы Ивана Грибова за подпольное производство и контрабанду сигарет, а также неуплату налогов. Аналогичное наказание получил сын экс-парламентария, также участвовавший в преступной деятельности. У них по приговору конфисковали 648 миллионов рублей.

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