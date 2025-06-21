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19:25, 21 июня 2025Бывший СССР

На Украине военкомы попытались схватить мужчину на похоронах

Полиция и ТЦК на Украине попытались задержать мужчину на похоронах военного
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Сотрудники полиции и территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) попытались задержать мужчину во время похорон украинского военного. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Это произошло во Львовской области. Отмечается, что мужчине удалось сбежать, а представители силовых структур были вынуждены покинуть место под давлением возмущенных граждан.

19 июня сообщалось, что сотрудники ТЦК похитили клирика Каменской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Ростислава Калиновского.

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