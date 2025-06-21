Названо стратегическое преимущество России в украинском конфликте

Военный эксперт Глазунов: У России есть военное преимущество перед Украиной

Стратегическое преимущество России в украинском конфликте заключается, прежде всего, в военно-технологическом превосходстве над противником, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Олег Глазунов.

«У России господство в воздухе, в военных технологиях. У российских солдат — вера в победу. Это то, чего у Украины уже нет. У нас лучше военная подготовка — каждый солдат точно знает, за что берется. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) этого тоже уже нет. Самим гражданам война уже надоела, президента поддерживают порядка 50 процентов. Это много, но все равно не так, как было в 2022 году», — заметил Глазунов.

Главным преимуществом России военный эксперт считает превосходство в военно-технической сфере, которое сохраняется несмотря на военную помощь Украине со стороны западных стран.

«Американские, немецкие танки горят как спички. Кроме того, мы заметно опережаем даже США в ракетостроении. В итоге получается так, что мы воюем современным оружием, оружием XXI века, а Украина — оружием XX века», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы есть стратегическое преимущество перед Киевом. По его словам, Россия не намерена его упускать.