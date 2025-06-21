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15:56, 21 июня 2025Россия

Пушилин рассказал о боях в Часовом Яре

Пушилин о боях в Часовом Яре: ВСУ все еще перебрасывают резервы, но это временно
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Городские бои в Часовом Яре все еще идут, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока могут перебрасывать туда резервы, но это временно. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, сообщает в субботу, 21 июня, РИА Новости.

«Там (в Часовом Яре — прим. "Ленты.ру") противник пока упирается, имеет возможность перебрасывать резервы. Это временно, но, тем не менее, пока еще городские бои налицо», — констатировал он.

Вместе с тем Пушилин рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на двух участках в районе Красноармейска (украинское название Покровск), охватывая город для его дальнейшего освобождения. По его словам, сейчас также перерезается логистика между Красноармейском и Константиновкой.

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