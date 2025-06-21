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10:28, 21 июня 2025Мир

Путин дал совет Израилю

Путин: Если у Израиля есть озабоченности в отношении Ирана, их нужно снять
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Казачков / Росконгресс

Если у Израиля есть какие-либо озабоченности в отношении Ирана и его ядерной программы, то их нужно снять, поскольку для этого есть все необходимые возможности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью Sky News Arabia.

«Если у израильского руководства есть какие-либо озабоченности, то их нужно снять. По моему мнению, необходимые формы, возможности для этого есть», — отметил российский лидер.

Также Путин сообщил, что Россия неоднократно уведомляла Израиль о свидетельствах намерений у Ирана создать свое ядерное оружие. По его словам, Исламская Республика вправе разрабатывать ядерные технологии в мирных целях.

В пятницу, 13 июня, Израиль начал операцию под названием «Народ как лев», нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. Израильские власти подчеркнули, что такое решение стало ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана.

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