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09:59, 21 июня 2025Бывший СССР

Путин пожелал Украине лучшей участи

Путин: Украина заслуживает лучшей участи
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Шинов / Росконгресс

Украина заслуживает лучшей участи, поэтому не должна быть инструментом третьих сторон, которые намеренно затягивают конфликт. Об этом президент заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью Sky News Arabia.

«Третьи стороны заинтересованы не в том, чтобы урегулировать конфликт, а в использовании Украины в своих целях. Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках тех, кто намерен действовать против России», — указал глава государства.

Путин выразил надежду, что власти Украины будут преследовать национальные интересы своей страны, «а не третьих сторон, которые в данный момент стоят за киевским режимом».

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость, но она провозглашалась как нейтральное государство. Он напомнил, что в декларации о независимости страны 1991 года говорилось, что она сохраняет внеблоковый, неядерный и нейтральный статус.

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