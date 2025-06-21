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14:16, 21 июня 2025Интернет и СМИ

Раскрыта праздничная программа дня рождения Галкина на Кипре

Mash: Галкин отметил день рождения в ресторане украинского бизнесмена на Кипре
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) отметил день рождения на Кипре в компании супруги Аллы Пугачевы и нескольких гостей. Ему исполнилось 49 лет. Подробности торжества раскрывает Telegram-канал Mash.

Как указано в публикации, праздник прошел в итальянском ресторане Tartufo, принадлежащем украинскому бизнесмену. Ужин обошелся имениннику в 2 тысячи евро (по нынешнему курсу около 180 тысяч рублей). Далее по программе была пешая прогулка до дома. При этом до самого ресторана звездная семья также пришла пешком и без охраны.

Ранее были раскрыты заработки Галкина в Европе. Предположительно, он получает около 15 миллионов рублей за концерт. «Разумеется, далеко не все деньги (...) попадают в карман артисту. Расходы также включают аренду зала, зарплату команды, охрану и другое», — уточняли журналисты.

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