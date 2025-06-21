Россиянка описала случай в Японии словами «чуть не забрали в рабство»

Российская путешественница побывала в Японии и рассказала, что происходит за закрытыми дверьми клубов для мужчин. Свои наблюдения она описала в блоге «тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам автора, в Японии большой популярностью пользуются хостес-клубы. Мужчины приходят туда, чтобы провести время в компании красивых девушек, которые разговаривают с ними, флиртуют и делают комплименты. «И клиенты платят за это огромные деньги», — добавила автор.

И хотя хостес-клубы не связаны с оказанием интим-услуг, это места вовсе не безобидные, поскольку многими заведениями владеет якудза — японская мафия. Россиянка привела в пример случай, когда американскую девушку чуть не забрали там в рабство.

Иностранка познакомилась с японцем приятной внешности через приложение и пошла с ним на свидание. Мужчина пригласил ее в дешевый ресторан фастфуда и начал вести себя странно, а потом заявил, что ему якобы надо быть на работе в хостес-клубе через полчаса. Новый знакомый пригласил американку пойти с ним и даже оплатить ей вход. Сначала она согласилась, а потом заподозрила неладное и сбежала.

«Этот японец был своеобразным рекрутером, его задачей было заманить девушек в клуб, а дальше все пошло бы по следующему сценарию: в напиток подсыпают нехорошие вещества, девушка просыпается наутро в этом клубе, ничего не помнит, и ей приносят огромный счет за вечер. Теперь она должна клубу огромные деньги и останется там работать», — объяснила автор.

Ранее эта же путешественница рассказала о странностях Японии, которые ее «реально ошарашили». Она удивилась отсутствию урн и мусора.