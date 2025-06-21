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11:40, 21 июня 2025Спорт

Российский хоккеист рассказал о «жести» жизни в США

Хоккеист Гавриков заявил о большом количестве бездомных в Лос-Анджелесе
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» Владислав Гавриков рассказал о жизни в США. Его слова приводит «Скользкий Лед» в группе во ВКонтакте.

Хоккеист заявил, что его беспокоит количество бездомных в Лос-Анджелесе. «Там прямо жесть. Если дольше минуты стоять на красном светофоре, то может не поздоровиться. Странненько, опасненько», — поделился подробностями он.

Ранее Гавриков назвал преимущества жизни в Лос-Анджелесе. Хоккеист заявил, что в городе хороший уровень образования, а школы являются лучшими в США.

Гавриков выступает за «Лос-Анджелес» с 2023 года. Ранее он играл за «Коламбус Блю Джекетс». В составе сборной России хоккеист стал олимпийским чемпионом в 2018 году.

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