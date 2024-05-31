Российский хоккеист назвал преимущества жизни в Лос-Анджелесе

Хоккеист НХЛ Гавриков заявил, что в Лос-Анджелесе хороший уровень образования

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» Владислав Гавриков назвал преимущества жизни в Лос-Анджелесе. Его слова приводит Sport24.

Хоккеист заявил, что в городе хороший уровень образования, а школы являются лучшими в США. «Это все из-за высоких налогов: мы платим очень много, но все это идет на нужные вещи», — рассказал он.

Гавриков перешел в «Лос-Анджелес» по ходу сезона-2023/2024. Ранее он выступал за «Коламбус Блю Джекетс». В составе сборной России хоккеист стал олимпийским чемпионом в 2018 году.

Ранее сирийский и российский вратарь Максим Сарраф назвал преимущество жизни в США. Футболист заявил, что в США уровень образования выше, чем в России. Кроме того, Саррафу понравилось обилие иностранцев в учебных заведениях.