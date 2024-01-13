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13:01, 13 января 2024Спорт

Российский футболист назвал преимущество жизни в США

Футболист Максим Сарраф заявил, что в США уровень образования выше, чем в России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сирийский и российский вратарь Максим Сарраф назвал преимущество жизни в США. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что в США уровень образования выше, чем в России. «Серьезнее подход, нет разделения на умных и глупых, стараются найти сильные стороны и больше хвалить», — рассказал он. Кроме того, Саррафу понравилось обилие иностранцев в учебных заведениях.

Голкипер является воспитанником московского ЦСКА. С 2020 года он выступает за армейцев в юношеской лиге. В 2022 году спортсмен дебютировал в молодежной сборной Сирии.

10 сентября российская пловчиха Анастасия Макарова, которая живет и учится в США, назвала преимущество американцев над соотечественниками. Она посчитала, что в США люди добрее, чем в России.

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      Анастасия Борисова
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