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12:41, 21 июня 2025Силовые структуры

Следствие запросило арест владельца ФК «Торпедо» Соболева

ТАСС: Следствие ходатайствовало об аресте владельца ФК «Торпедо» Соболева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы получил ходатайство об избрании меры пресечения в виде вреста для владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Отмечается, что Соболева обвиняют в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

Ранее журналист Иван Карпов раскрыл подробности уголовного дела против руководства ФК «Торпедо». Сообщалось, что директор и совладелец футбольного клуба (ФК) «Торпедо» Валерий Скородумов и Леонид Соболев обещали судье Максиму Перезве шесть миллионов рублей и бонусы за то, чтобы он обеспечил победу их клуба в трех матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Скородумову и Соболеву было предъявлено обвинение в трех преступлениях по части 2 статьи 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенное организованной группой»).

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