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16:08, 21 июня 2025Культура

Совместный фильм России и Казахстана получил «Золотой кубок» Шанхайского кинофестиваля

Короткометражный фильм «Сын» получил «Золотой кубок» Шанхайского кинофестиваля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Постер: фильм «Сын»

Анимационный короткометражный фильм Жанны Бекмамбетовой «Сын» получил «Золотой кубок» на 27-м Шанхайском международном кинофестивале. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в центре сюжета фильма — история отца, который в одиночку воспитывает ребенка, прикованного к инвалидной коляске.

Фильм был создан в сотрудничестве России и Казахстана. При этом отмечается, что Жанна Бекмамбетова уже ранее получила «Золотой кубок» Шанхайского кинофестиваля за фильм «Чик-Чирик».

В 2021 стало известно, что российский VR-фильм о музее-заповеднике «Кижи» стал победителем 24-го Шанхайского международного кинофестиваля. Проект получил награду в номинации «Виртуальная реальность».

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