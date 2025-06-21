Совместный фильм России и Казахстана получил «Золотой кубок» Шанхайского кинофестиваля

Короткометражный фильм «Сын» получил «Золотой кубок» Шанхайского кинофестиваля

Анимационный короткометражный фильм Жанны Бекмамбетовой «Сын» получил «Золотой кубок» на 27-м Шанхайском международном кинофестивале. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в центре сюжета фильма — история отца, который в одиночку воспитывает ребенка, прикованного к инвалидной коляске.

Фильм был создан в сотрудничестве России и Казахстана. При этом отмечается, что Жанна Бекмамбетова уже ранее получила «Золотой кубок» Шанхайского кинофестиваля за фильм «Чик-Чирик».

В 2021 стало известно, что российский VR-фильм о музее-заповеднике «Кижи» стал победителем 24-го Шанхайского международного кинофестиваля. Проект получил награду в номинации «Виртуальная реальность».

