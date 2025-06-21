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22:42, 21 июня 2025Спорт

Стало известно о перспективах участия «Торпедо» в РПЛ после ареста владельца

Акционеры «Торпедо» обещали выполнить все обязательства для участия клуба в РПЛ
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

Стало известно о перспективах участия «Торпедо» в Российской премьер-лиге (РПЛ) после ареста владельца клуба Леонида Соболева. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Акционеры «Торпедо» обещали выполнять все обязательства, у руководства лиги нет сомнений в финансовой состоятельности клуба. «Торпедо», по данным нескольких источников, выступит в предстоящем сезоне РПЛ. При этом московскому клубу грозит снятие до 15 очков и крупный денежный штраф за попытку повлиять на результаты матчей в Первой лиге.

Ранее стало известно, что владельца «Торпедо» Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова арестовали за попытку дать взятку футбольном арбитру, чтобы тот повлиял на результат матчей команды в Первой лиге. Сегодня Соболева и Скородумова отправили в СИЗО на два месяца.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге. Это позволило московскому клубу вернуться в РПЛ.

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