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21:27, 21 июня 2025Россия

Стало известно о попытке Киева «уколоть» Москву из-за пропорций в передаче погибших

ТАСС: Источник заявил о попытке Киева «уколоть» РФ при передаче погибших
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

История с переданным Киеву телом российского военнослужащего появилась в СМИ, когда Украине понадобилось «уколоть» РФ из-за пропорции при передаче тел погибших. Такое мнение выразил источник ТАСС, близкий к российской переговорной группе.

«Именно когда нужно "уколоть" Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции, появляется и тело, и билет», — отметил собеседник агентства.

По его словам, при этом переговорной группе заявили, что это тело попало на Украину в ходе февральской репатриации из России и классифицировалось как неопознанное.

Ранее помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский, говоря об этой истории, указал, что Киев предъявил лишь одно тело якобы российского военнослужащего с «чудом сохранившимся» военным билетом советского образца.

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