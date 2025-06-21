Стало известно о попытке Киева «уколоть» Москву из-за пропорций в передаче погибших

История с переданным Киеву телом российского военнослужащего появилась в СМИ, когда Украине понадобилось «уколоть» РФ из-за пропорции при передаче тел погибших. Такое мнение выразил источник ТАСС, близкий к российской переговорной группе.
«Именно когда нужно "уколоть" Россию за возвращение останков в неудобной для Киева пропорции, появляется и тело, и билет», — отметил собеседник агентства.
По его словам, при этом переговорной группе заявили, что это тело попало на Украину в ходе февральской репатриации из России и классифицировалось как неопознанное.
Ранее помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский, говоря об этой истории, указал, что Киев предъявил лишь одно тело якобы российского военнослужащего с «чудом сохранившимся» военным билетом советского образца.