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17:33, 21 июня 2025Интернет и СМИ

Телезвезда расплакалась во время рассказа о жизненных трудностях

Metro: Телезвезда Йин рассказала о трудностях поиска своей идентичности
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: BBC

Звезда британского реалити-шоу «Гонка вокруг света» (Race Across The World) Йин в одном из выпусков передачи расплакалась во время рассказа о трудностях, которые ей пришлось пережить. На это обратило внимание издание Metro.

По словам Йин, несмотря на то что она выросла в традиционной китайской семье, ей было сложно определить свою национальную идентичность. Во время своего рассказала она не смогла сдержать слезы.

«Некоторые из трудностей, через которые мне пришлось пройти, несколько уникальны в том плане, что я китаянка, но я не говорю по-китайски. И у меня были трудности со своим китайским наследием», — заявила Йин.

Она также отметила, что участие в шоу помогло ей наладить связи с семьей и не зацикливаться на старых проблемах.

Ранее сообщалось, что звезда ток-шоу «Этим утром» (This Morning) британская телеведущая Эва Спикман расплакалась во время визита в бывший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау, где в годы Второй мировой войны находился ее дедушка Джордж. Телеведущую растрогали предметы, которые принадлежали узникам концлагеря.

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