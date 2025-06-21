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11:33, 21 июня 2025Интернет и СМИ

Участница реалити-шоу случайно оголила грудь

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: thesun.co.uk

Участница британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Тони Лайтес в одном из выпусков передачи выполнила акробатический трюк и случайно оголилась. На это обратило внимание издание The Sun.

На съемочной площадке Лайтес, одетая в купальник, решила сделать колесо — боковой переворот на 360 градусов с опорой на руки и последующим приземлением на ноги.

Ее коллега по шоу Дежон Ноэль-Уильямс заметил, что, выполняя трюк, девушка случайно обнажила часть своего тела. «Тони, грудь выпала. Грудь все еще видно. Грудь все еще не на месте», — крикнул он и громко рассмеялся вместе с сидящими рядом другими участниками реалити.

Ранее сообщалось, что 60-летняя ведущая британского ток-шоу «Свободные женщины» (Loose Women) Надя Саваха показала свой бюстгальтер в прямом эфире. Телеведущая рассказала, что ей указали на ошибку в выборе нижнего белья, и предложила коллегам посмотреть на него.

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