«Страна»: Украинские военные купили на сайте объявлений заминированный скутер

Украинские военные купили на сайте OLX объявлений заминированный скутер, об этом сообщает издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как двое военнослужащих достают транспортное средство из машины и выкатывают на дорогу, спустя несколько секунд происходит взрыв.

Отмечается, что инцидент произошел в Харькове, один из пострадавших не выжил, состояние второго не уточняется. Также повреждения получил автомобиль. Делом сейчас занимается Служба безопасности Украины (СБУ), говорится в материале.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) ищут военнообязанных через сайт по продаже автомобилей.