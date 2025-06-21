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22:27, 21 июня 2025Бывший СССР

Украинские военные купили на сайте объявлений заминированный скутер

«Страна»: Украинские военные купили на сайте объявлений заминированный скутер
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Украинские военные купили на сайте OLX объявлений заминированный скутер, об этом сообщает издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как двое военнослужащих достают транспортное средство из машины и выкатывают на дорогу, спустя несколько секунд происходит взрыв.

Отмечается, что инцидент произошел в Харькове, один из пострадавших не выжил, состояние второго не уточняется. Также повреждения получил автомобиль. Делом сейчас занимается Служба безопасности Украины (СБУ), говорится в материале.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) ищут военнообязанных через сайт по продаже автомобилей.

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